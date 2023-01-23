اليوم.. إدراج "صندوق البلاد المتداول للأسهم التقنية الأميركية" في "تداول"

سيتم اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأميركية، في "تداول السعودية"، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية.

وسيتم تداول الصندوق برمز تداول 9407 وبالرمز الدولي SA15OG54IVK6 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية +/- 10%.

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يعتبر صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأميركية صندوق مؤشر متداول عام ومفتوح متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

ويهدف الصندوق لتتبع أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم التقنية الأميركية" المتوافقة مع المعايير الشرعية قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف ويستثمر في كل من الأسواق المالية الأميركية والأسواق المالية السعودية.

يبلغ الحد الأدنى لبدء عمليات الصندوق 10 ملايين ريال، وفي حال عدم جمع الحد الأدنى خلال مدة الطرح الأولي، يجب على مدير الصندوق أن يُعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم، ويحق لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح الأولي لمدة 30 يوم عمل مع أحقية مدير الصندوق إغلاقها قبل ذلك التاريخ..