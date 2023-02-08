وول ستريت تتراجع بفعل مخاوف سعر الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح، اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفع سهم مايكروسوفت بعدما كشفت عن مساع لها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 23.79 نقطة يما يعادل 0.07% إلى 34132.90 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.53 نقطة أو 0.25% إلى 4153.47 نقطة، وفق رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 44.67 نقطة أو 0.37% إلى 12069.12 نقطة.