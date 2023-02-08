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وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بفعل مخاوف سعر الفائدة

مؤشر ناسداك المجمع يخسر 44.67 نقطة

دبي - العربية.نت
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح، اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفع سهم مايكروسوفت بعدما كشفت عن مساع لها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 23.79 نقطة يما يعادل 0.07% إلى 34132.90 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.53 نقطة أو 0.25% إلى 4153.47 نقطة، وفق رويترز.

معظم أسواق الخليج تقتفى أثر النفط صعوداً.. ومؤشر "تاسي" يرتفع 0.4% أسواق المال أسواق الخليج معظم أسواق الخليج تقتفى أثر النفط صعوداً.. ومؤشر "تاسي" يرتفع 0.4%

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 44.67 نقطة أو 0.37% إلى 12069.12 نقطة.

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