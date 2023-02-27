سوق السعودية
"سابتكو" توصي بعدم توزيع أرباح عن 2022
خسائر "سابتكو" تتراجع 56.3% إلى 96.35 مليون ريال في 2022
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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022م.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب التوصية بعدم التوزيع وجود خسائر متراكمة كما في 2022/12/31م.
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تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بنسبة 56.3% في 2022، إلى نحو 96.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 220.46 مليون ريال في 2021.
وأضافت أنه سيتم عرض التوصية في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.
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