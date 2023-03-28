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عملات مشفرة

تراجع العملات المشفرة بعد استهداف قضائي لأكبر منصة للتداول في العالم

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعاوى قضائية ضد "بايننس" ومؤسسها

دبي - العربية.نت
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رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعاوى قضائية بحق منصة "باينانس" BINANCE ومؤسسها، تتهمهما بانتهاك قواعد التداول في المشتقات المالية.

وتخضع منصة "باينانس" وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم لتحقيق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة منذ العام 2021 في مزاعم عدم امتثال لمكافحة غسيل الأموال ومساعدة المواطنين الأميركيين من التهرب الضريبي.

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وبعد صدور لائحة الاتهام تراجعت عملة "بيتكوين" بأكثر من 3% في وقت تراجعت عملة "BNB" التابعة لمنصة "باينانس" بأكثر من 6%.

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