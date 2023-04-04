ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة مدعوما من أسهم الطاقة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة الماضية لكن المكاسب جاءت ضئيلة إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.35 %، عند 28287.42 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 %، إلى 2022.76 نقطة.

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وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 %، بعدما قفز 5 %، في الجلسة الماضية وفقا لـ "رويترز".

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 %، مع صعود أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة 1.45%، وكانساي للطاقة الكهربائية 2.24%.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12%، مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مؤشرا.