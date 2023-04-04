بورصة طوكيو
ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة مدعوما من أسهم الطاقة
صعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 %
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة الماضية لكن المكاسب جاءت ضئيلة إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.35 %، عند 28287.42 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 %، إلى 2022.76 نقطة.
مادة اعلانية
وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 %، بعدما قفز 5 %، في الجلسة الماضية وفقا لـ "رويترز".
وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 %، مع صعود أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة 1.45%، وكانساي للطاقة الكهربائية 2.24%.
وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12%، مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مؤشرا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المركزي" الأسترالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%قد يضطر البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا بسبب التضخم اقتصاد
-
"مصر السيادي" للعربية: طرح شركة "الفنادق" سيكون عبر زيادة رأس المال بالدولارأكد تلقي عروض خارجية للمشاركة في زيادة رأسمال شركة "الفنادق" وجارٍ المفاضلة بينها قصص اقتصادية
-
مؤشر: القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش في مصر منذ أكثر من عامينمعدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ بسبب قيود الواردات والعملة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية