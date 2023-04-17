سوق السعودية
مجلس إدارة "عزم" السعودية يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
التوصية تضمنت تقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات إلى 50 هللة للسهم الواحد
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 50 هللة (0.50) للسهم الواحد مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة بعد التقسيم سيصبح 60 مليون سهم بدلاً من 3 ملايين سهم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
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وأضافت أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.
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