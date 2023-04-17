اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عزم السعودية للاتصالات
شعار عزم السعودية للاتصالات
سوق السعودية

مجلس إدارة "عزم" السعودية يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم

التوصية تضمنت تقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات إلى 50 هللة للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 50 هللة (0.50) للسهم الواحد مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة بعد التقسيم سيصبح 60 مليون سهم بدلاً من 3 ملايين سهم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط