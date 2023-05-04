توصيات من مؤسسات عالمية بشراء أسهم سعودية

15 مؤسسة مالية، محلية وعالمية، تقومُ بتغطية سهم"سابك"، 60% منهم يوصونَ بشراءِ السهم، بينما يوصي نحو 27% منهم بالاحتفاظ، ونسبة 13% توصي بالبيع.

ومن أبرز المؤسسات المالية التي تغطي سهم سابك "جيه بي مورغان" من بينِ البنوك العالمية التي توصي بشراءِ السهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 106 ريالات.

مادة اعلانية

كذلك "غولد مان ساكس" يوصي بشراء السهم، ويرى السعر العادلَ للسهم عند 107.9 ريال، أيضا "سيتي بنك" يوصي بالشراءِ، ويرى السعر العادلَ للسهم عند 111 ريالا، أما " إتش إس بي سي" فيوصي ببيع السهم، ويرى السعر العادلَ عند 78 ريالا.

ومن المؤسسات المالية السعودية التي تغطي السهم "إس إن بي كابيتال" ترى السعرَ العادلَ للسهم عند 95.4 ريالا، وتوصي بالشراء، بينما "الراجحي كابيتال" توصي بالاحتفاظ، وترى السعرَ العادلَ عند 90 ريالاً، كذلك الرياض كابيتال توصي بالاحتفاظ، وترى السعرَ العادلَ عند 95 ريالاً.

وبنظرة على أداء سهم سابك منذ مطلع العام، متراجع 1%، أما على مدار عام كامل، فهو متراجع بأكثر من 30%.

وفي نفسِ القطاع يوصي محللون بالمؤسسات التي تغطي سهم لوبريف، التابعة لأرامكو ومنهم "سيتي بنك" وهو من بينِ البنوك العالمية التي توصي بالاحتفاظ بالسهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 105 ريالات، أما "مورغان ستانلي" فيوصي أيضا بالاحتفاظ بالسهم، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 116 ريالا، كذلك "إتش إس بي سي" يرى السعرَ العادلَ للسهم عند 116 ريالا، ويوصي بالاحتفاظ.

وبالنسبة للمؤسسات السعودية التي تغطي السهم، جميعهم يوصون بشراء السهم، "SNB Capital" ترى السعرَ العادلَ للسهم عند 116 ريالا، والراجحي كابيتال ترى السعرَ العادلَ عند 114 ريالا، و"جي أي بي كابيتال" ترى السعر العادلَ للسهم عند 110 ريالات.

وسجل أداء سهم لوبريف منذ مطلع العام ارتفاعا بنحو 23%، أما منذ الإدراج في 28 ديسمبر، فهو مرتفع 21%.

وفي قطاع الأغذية، توجد تسعُ مؤسساتٍ مالية تقومُ بتغطيةِ سهم أميركانا، معظمهم يوصون بالشراء" جيه بي مورغان" يوصي بشراء السهم، ويرى السعرَ العادلَ عند 4.19 ريالات، كذلك "مورغان ستانلي"يوصي بشراء السهم، ويرى السعرَ العادلَ عند 4.34 ريالات.

أما بالنسبة للمؤسسات المحلية التي تغطي السهم، "إي إف جي هيرميس" ترى السعرَ العادلَ عند 3.84 ريالات، وتوصي بشراء السهم، كذلك بنك "أبوظبي الأول" يوصي بشراء السهم، ويرى السعر العادل عند 4.24 ريال، أيضا "إس إن بي كابيتال"توصي بشراء السهم، وترى السعر العادل للسهم عند 3.7 ريالات.

وارتفع سهم أميركانا منذ مطلع العام بحوالي 28%، الجدير بالذكر أن هذه التوصيات هي قبل صدور النتائج صباح اليوم، وبالطبع ننتظر تحديثها بعد النتائج.