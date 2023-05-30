انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "جمجوم فارما" 2.1 مليون سهم.. اليوم

ينطلق، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 مايو 2023 اكتتاب الأفراد في طرح شركة مصنع جمجوم للأدوية- "جمجوم فارما"، ويستمر 3 أيام إلى 1 يونيو 2023.

ويكتتب الأفراد بحد أقصى 2.1 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.

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وتحدد السعر النهائي للطرح عند 60 ريالاً للسهم، وعينت البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي، كبنوك مستلمة للاكتتاب.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 84.6 مليار ريال (22.6 مليار دولار) وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين).

وتطرح "جمجوم فارما" 21 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

كانت شركة "جمجوم فارما" قد وقعت تعهدا ملزما مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة "المستثمرين الرئيسيين"، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي نحو 5.167 مليون سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح.

يذكر أن شركة "جمجوم فارما" أطلقت عملياتها التجارية في عام 2000 بالسعودية، وتصنف من أكبر 5 شركات أدوية في المملكة.