تغطية الطرح النقدي لزيادة أصول "الراجحي ريت" 158.3%

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك عن طريق الطرح الإضافي للمستثمرين بالحد الأعلى بنجاح حيث انتهت فترة الطرح يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

وبلغ إجمالي قيمة الطلبات نحو 1.603 مليار ريال وبلغت نسبة التغطية 158.33%، وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة مستثمرين أفراد ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي بإجمالي 299,690 مشترك فيما بلغ عدد الطلبات 146,703 طلب.

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وانتهت عملية تخصيص الوحدات في الطرح الإضافي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بناءً على آلية التخصيص المعلنة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق، وتم تخصيص الوحدات المكتتب بها بالكامل دون احتساب أي حد أقصى لمالكي الوحدات المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات للتصويت على الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بتاريخ 11 مايو 2023.

وكذلك تخصيص الوحدات المكتتب بها الإضافية المتبقية على بقية المستثمرين من الأفراد والمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الغير مسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات وبنسبة تخصيص بلغت 46% من إجمالي الوحدات المكتتب بها.

وسيتم رد الفائض للمشتركين الذين لم يتم تخصيص كامل الوحدات لهم بحد أقصى بتاريخ 13 يونيو 2023، كما سيتم إدراج الوحدات الجديدة وتداولها بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة خلال 60 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح.