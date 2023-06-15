سوق السعودية
بدء تداول أسهم "الموارد للقوى البشرية" في السوق السعودية.. الاثنين
طرحت 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها بسعر 64 ريالاً للسهم
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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الموارد للقوى البشرية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
كانت الشركة قد طرحت 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها بسعر 64 ريالاً للسهم الواحد، وتم تخصيص 90% من أسهم الطرح للمؤسسات و10% لشريحة المستثمرين الأفراد.
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وتمت تغطية شريحة الأفراد بأكثر من 1600% بقمية طلبات إجمالية قاربت 474 مليون ريال.
وتم تخصيص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة تخصيص بلغت 2.8%.
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