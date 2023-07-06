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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يغلق عند أقل مستوى في أكثر من أسبوع

مع تهاوي سهم "سوسيونكست"

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع متأثرا بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهم سوسيونكست إلى أدنى حد يومي بعد أن باع أكبر المساهمين فيها حصتهم بالكامل في شركة تصميم الرقائق سريعة النمو.

ونزل "نيكاي" 1.7% ليغلق عند 32773.02 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يونيو/حزيران بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من يونيو/حزيران.

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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% إلى 2277.08 نقطة.

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وهوى سهم سوسيونكست 22.78% وتوقف تداول السهم معظم الجلسة، وذلك بعد إعلان كبار المساهمين فيها، ومنهم باناسونيك هولدنغز وبنك التنمية الياباني، أنهم سيبيعون حصتهم بالكامل وتبلغ قيمتها 280 مليار ين (1.94 مليار دولار).

وتقدم سهم شركة سوسيونكست، التي تم طرحها بالبورصة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بما يقرب من 200% هذا العام، ليكون واحدا من الأسهم الأيقونية المرتبطة بالرقائق التي ساعدت المؤشر نيكاي على الوصول إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.

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