دبي توقف ترخيص منصة "بت أواسيس" للعملات المشفرة

علقت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ترخيص "بت أواسيس- BITOASIS" للعملات المشفرة، وستمنع المنصّة من تقديم خدماتها للأفراد والمستثمرين في قطاع العملات المشفّرة في إمارة دبي.

أوضحت الهيئة عبر إنذار نُشر على منصتها، أنها أصدرت إخطاراً ضد منصّة "بت أواسيس" لتبادل العملات الرقمية، بتعليق ترخيص المنصّة لعدم استيفائها الشروط الإلزامية ضمن الأطر الزمنية المحددة من قبل الهيئة.

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وأشارت الهيئة إلى أن المنصة تلّقت الموافقة التنظيمية المشروطة لتقديم خدمات التشفير في 12 أبريل 2023، وطالبت الهيئة فريق المنصّة بإجراء تغييرات في خدماتها ونظامها البيئي لتلبية جميع القواعد واللوائح اللازمة تماماً في غضون 60 يوماً، وهو ما فشل فيه الفريق وفق صحيفة"البيان" الإماراتية.

وأضافت الهيئة أنه في ضوء ما ورد، يظل ترخيص الكيان «بت أوسيس»لمستثمري التجزئة المؤسسيين والمؤهلين "غير عامل"، حتى يتم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه لاحقا ً، وحتى يتسنى لـ"بت أواسيس" التقدم بطلب للحصول على ترخيص منتج السوق الكامل FMP.

وأكدت أنه يجب أن تستمر VARA في مراقبة الموقف من أجل الامتثال التنظيمي، وتنفيذ الإجراءات العلاجية المفروضة على بت أواسيس.