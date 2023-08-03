استمرار عمليات جني أرباح يدفع معظم أسواق الخليج للتراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الخميس، مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، وسجل المؤشر السعودي أول خسارة أسبوعية له خلال خمسة أسابيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 0.9%، ليواصل خسائره للجلسة الخامسة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 9 أشهر الأسبوع الماضي، متأثراً بهبوط 4.8% في سهم البنك السعودي الفرنسي.

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وسجل المؤشر السعودي أيضاً أول هبوط أسبوعي في 5 أسابيع متراجعا 4%، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس/آذار، وفق "رويترز".

وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم" إن سوق الأسهم السعودية شهدت جلسة تداول متقلبة إذ أخذ المتعاملون في الاعتبار الأساسيات المحلية القوية من ناحية وتغير المعنويات العالمية من ناحية أخرى.

وأضاف "تراكمت خسائر المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع بعد انتعاش قوي ويمكن أن يستقر في وقت لاحق".

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.8% متراجعا من أعلى مستوى في ثماني سنوات سجله في الجلسة السابقة متأثراً بانخفاض 3.2% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.4% مع تراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.4%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حاتم دويدار، أمس الأربعاء، إن شركته تسعى لزيادة حصتها في فودافون إلى 20%.

هبوط مؤشر قطر

وانخفض المؤشر القطري 1.7%، مواصلاً الخسائر التي بدأها في الجلسة السابقة عندما توقفت سلسلة مكاسب استمرت 15 يوماً، وجاءت جميع الأسهم على المؤشر تقريباً في المنطقة السلبية.

وهوى سهم مصرف قطر الاسلامي 6.2% بينما أغلق سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) منخفضا 3.4%. وسجل المؤشر القطري خسارة أسبوعية قدرها 0.9% وخارج منطقة الخليج استقر مؤشر الأسهم القيادية بالسوق المصرية.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن "ستاندرد إند بورز غلوبال" أن الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي تراجع في يوليو/تموز إلى أبطأ مستوياته في عامين تقريبا، رغم بقاء توقعات التحسن في أي وقت قريبا منخفضة.