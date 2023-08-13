سوق السعودية
مجلس إدارة "الأندلس العقارية" يقر توزيع 2.5% أرباح نقدية
عن النصف الأول من 2023
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أعلنت شركة "الأندلس العقارية"عن توزيع 23.3 مليون أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.
وأكدت الشركة بحسب بيان على "تداول السعودية" أن الخطوة جاءت بناء على قرار مجلس إدارتها الصادر بعد تفويض الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين.
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وأشار البيان إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 93.33 مليون سهم، وأن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.
وسيكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023، وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة، فسيكون لدى مركز إيداع الأوراق المالية في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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