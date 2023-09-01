اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

ستاندرد اند بورز 500 يغلق منخفضا بفعل بيانات التضخم

مؤشر ناسداك يلامس أعلى مستوياته في 4 أسابيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا في حين ارتفع المؤشر ناسداك يوم الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية مؤقتا.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3% في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

مادة اعلانية

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2% في يوليو/تموز، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات، وفق رويترز.

الدولار يستعد لخسارة أسبوعية قبيل تقرير مهم عن الوظائف الأميركية أسواق المال الدولار الدولار يستعد لخسارة أسبوعية قبيل تقرير مهم عن الوظائف الأميركية

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.16% لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.11% إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.48% إلى 34721.16 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط