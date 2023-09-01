ستاندرد اند بورز 500 يغلق منخفضا بفعل بيانات التضخم

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا في حين ارتفع المؤشر ناسداك يوم الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية مؤقتا.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3% في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

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وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2% في يوليو/تموز، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات، وفق رويترز.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.16% لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.11% إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.48% إلى 34721.16 نقطة.