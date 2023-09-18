وول ستريت
تراجع "وول ستريت" في بداية التعاملات بضغط أسهم شركات الرقائق
المتعاملون يترقبون وقف الفيدرالي لرفع الفائدة
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بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التداولات على تراجع اليوم الاثنين بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو بينما يترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع مثلما تشير التوقعات.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.19 نقطة أو 0.12% إلى 4445.13 نقطة.
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كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.38 نقطة أو 0.28 % إلى 13669.96 نقطة عند الفتح، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 5.95 نقطة أو 0.02 % عند الفتح إلى 34612.29 نقطة، وفق "رويترز".
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