"باكين" تقرر شطب أسهمها اختياريا من بورصة مصر

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، عن شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطباً اختيارياً.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة مصر، أمس الأحد، أنه سيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم.

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واعتمد مجلس الإدارة بيان الإفصاح المعد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية.

تُعد صفقة شركة "باكين" هي الصفقة الأولى التي تمت بنجاح من ضمن برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة.

وفي مايو الماضي، استحوذت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية على 19,358 مليون سهم بنسبة 80.66% من أسهم رأس مال باكين بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.

وفي يوليو الماضي، استكملت "الأصباغ الوطنية"عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.554 ألف سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9.215 مليون جنيه.

وتُعزز هذه الصفقة النية الجادة للحكومة المصرية في التخارج من الشركات المملوكة للدولة، وخطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.