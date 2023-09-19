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شعار شركة مصاعد أطلس
شعار شركة مصاعد أطلس
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "مصاعد أطلس" بـ 495%.. وتحديد سعر الطرح عند 23 ريالاً للسهم

طرح 1.2 مليون سهماً تمثل 20% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات "مصاعد أطلس" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح يبلغ 23 ريال للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 495.07% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.

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وأضافت أنها سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات في السوق الموازية "نمو".

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