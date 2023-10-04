خفض تصنيف "أبل" مع تداول أسهمها قرب أعلى تقييم لها

خفضت شركة أسواق رأس المال "كيبانك" تصنيف شركة "أبل"، موضحة أن أسهم صانعة "آيفون" تتداول بالقرب من أعلى تقييمات لها تاريخيا على الرغم من توقعات بتباطؤ نمو مبيعاتها.

ومن المرجح أن تواجه مبيعات "أبل" في الولايات المتحدة صعوبات وسط تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والإطلاق غير المثير لنماذج "آيفون" الجديدة الشهر الماضي.

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ولا تزال أسهم شركة "أبل" مرتفعة بنسبة 33% خلال العام الحالي، على الرغم من تراجعها بأكثر من 12% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يوليو.