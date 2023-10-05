الأسواق العالمية
باركليز: الحل الوحيد لإنقاذ سوق السندات هو استمرار تراجع الأسهم
استبعد أن يلجأ الفيدرالي الأميركي لتخفيف التشديد النقدي
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توقع بنك باركليز استمرار تراجع أسعار السندات العالمية في حال لم يؤدِّ انخفاض مستمر في الأسهم إلى إحياء جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت.
وأشار البنك إلى سيناريو واحد فقط يمكن التفكير فيه لارتفاع أسعار السندات بشكل ملموس، وهو عندما تتراجع الأصول الخطرة بشكل حاد في الأسابيع المقبلة.
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واستبعد البنك تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التشديد الكمي، وهو ما يجعله بائعاً صافياً لسندات الخزانة.
وأوضح باركليز أن كل ذلك يعني أن مصير سوق السندات يعتمد على مسار أسواق الأسهم، مضيفا أن التراجع في مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 5% مثلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُعد أقل بكثير مما هو مطلوب لتحفيز انتعاش أدوات الدخل الثابت.
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