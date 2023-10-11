"ساسكو" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 30 مليون ريال، توزع على عدد 60 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.

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كانت أرباح الشركة تراجعت إلى 27.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 28%، مقارنة بصافي ربح بلغ37.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.