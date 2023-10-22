عمومية شركة القصيم القابضة للاستثمار ترفض تجزئة أسهم الشركة

رفضت الجمعية العامة لـ شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" تجزئة أسهم الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عُقد الخميس الماضي في مقر الشركة بمدينة بريدة السعودية.

وأكدت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة قررت أيضاً عدم الموافقة على صرف مبلغ نحو 7.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

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من ناحية أخرى وافقت الجمعية العامة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ نحو 1.17 مليون ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.