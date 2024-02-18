انطلاق أعمال ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض.. غدا

تنطلق غدا الاثنين أعمال ملتقى السوق المالية السعودية تحت شعار "تمكين النمو"، وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي والجهات الحكومية إلى جانب عدد كبير من المصدرين والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية، بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.

وتهدف هذه الفعالية إلى استكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسية في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على مختلف قطاعات السوق المالية السعودية من خلال تنظيم سلسلة جلسات غنية تشهد مشاركة عدد من أهم المتحدثين والخبراء في القطاع المالي ضمن ستة محاور رئيسية.

ويشهد المحور الأول على جدول أعمال الملتقى مشاركة مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى بهدف تسليط الضوء على إنجازات المملكة العربية السعودية وطموحاتها المستقبلية في مجال الأسواق المالية وتأثيرها المحتمل على التدفقات الاستثمارية، والجهود المستمرة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية في سياق المنظومة المالية العالمية.

وتشمل قائمة المتحدثين في حوارات وجلسات المحور الأول كلاً من: محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي؛ وخالد الفالح، وزير الاستثمار؛ ومحمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة في صندوق التنمية الوطني؛ وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وتشمل المحاور الأخرى على جدول أعمال الملتقى كلاً من: إطلاق إمكانـات السـوق الماليـة السـعودية، مزايا التكنولوجيا، لمحـة عـن مسـار النمـو الاقتصـادي خلال ملتقـى السـوق المالية السـعودية، تـداول السـعودية: وجهـة اسـتثمارية رائـدة، التركيـز علـى الطاقـة المسـتدامة.

ومن المقرر أن يختتم الملتقى أعماله مع حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، التي تمنح تقديراً لجهود المشاركين في السوق ممن ساهموا في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من الفئات.