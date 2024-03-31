شركات سعودية تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها في الوقت المحدد

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أعلنت 6 شركات سعودية مدرجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في الوقت المحدد.

تضمنت قائمة هذه الشركات كل من شركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار.

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كما شملت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وشركة الكابلات السعودية، إضافة إلى شركة الراشد للصناعة المدرجة في سوق نمو.