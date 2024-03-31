مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط الجماعي للجلسة الرابعة

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واصلت البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، لتغلق في أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها اليوم الأحد.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية منخفضا 2.45% إلى 26 ألفا و883 نقطة، كما تراجع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 3.51% إلى 6174.24 نقطة، وكذلك تراجع المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 3.43% إلى 8767.55 نقطة.

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واتجه المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 136.1 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 58.2 مليون جنيه و 77.8 مليون جنيه على التوالي.

وهبطت عدد من الأسهم القيادية من بينها مجموعة إي.إف.جي القابضة 1.7 % إلى 17.35 جنيه، والبنك التجاري الدولي- مصر 3.78 % إلى 76.98 جنيه، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6.56 % لتسجل 20.66 جنيه، وبلتون المالية القابضة 5.51 % إلى 3.26 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 4.08 % إلى 10.58 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون 0.78 % إلى 267 جنيها، ومصر الجديدة للإسكان 5.71 % إلى 9.09 جنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.45 % إلى 3.47 جنيه، وبالم هيلز بنسبة 2.66 % ليسجل 3.29 جنيه.

بينما صعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.15% إلى 61.5 جنيه، والسويدي إليكتريك 1.45% إلى 31.5 جنيه، و وحديد عز 7.77% ليغلق عند 63.81 جنيه.

وقال عيسى فتحي محلل سوق المال إن المتعاملين في السوق المصرية، وعلى رأسهم المؤسسات المحلية، ما زالوا يرون أن أسعار الأسهم مرتفعة، وتحتاج إلى مزيد من التصحيح النزولي، عقب فترة تخطت العام شهدت خلالها ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة تأثرها باختلالات سعر الصرف.

وأضاف لوكالة أنباء العام العربي (AWP) أن "تصحيح المسار لن يستغرق الكثير، بعد أن شهدت البورصة ارتفاعات سرعان ما انحسرت، ولذلك ستكون هناك تراجعات محدودة، على أن تعاود السوق الصعود الطفيف مرة أخرى، والتفاعل إيجابا مع الأنباء الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات".