اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط الجماعي للجلسة الرابعة

المؤسسات المحلية ما زالت ترى أن أسعار الأسهم مرتفعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

واصلت البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، لتغلق في أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها اليوم الأحد.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية منخفضا 2.45% إلى 26 ألفا و883 نقطة، كما تراجع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 3.51% إلى 6174.24 نقطة، وكذلك تراجع المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 3.43% إلى 8767.55 نقطة.

حصري- "أديس مصر" تعتزم إتمام حفر 6 آبار نفطية بخليج السويس

واتجه المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 136.1 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 58.2 مليون جنيه و 77.8 مليون جنيه على التوالي.

استئناف مفاوضات دمج شركتي "سيدي كرير" و"إيثيدكو" في مصر أخبار حصرية استئناف مفاوضات دمج شركتي "سيدي كرير" و"إيثيدكو" في مصر

وهبطت عدد من الأسهم القيادية من بينها مجموعة إي.إف.جي القابضة 1.7 % إلى 17.35 جنيه، والبنك التجاري الدولي- مصر 3.78 % إلى 76.98 جنيه، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6.56 % لتسجل 20.66 جنيه، وبلتون المالية القابضة 5.51 % إلى 3.26 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 4.08 % إلى 10.58 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون 0.78 % إلى 267 جنيها، ومصر الجديدة للإسكان 5.71 % إلى 9.09 جنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.45 % إلى 3.47 جنيه، وبالم هيلز بنسبة 2.66 % ليسجل 3.29 جنيه.

بينما صعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.15% إلى 61.5 جنيه، والسويدي إليكتريك 1.45% إلى 31.5 جنيه، و وحديد عز 7.77% ليغلق عند 63.81 جنيه.

وقال عيسى فتحي محلل سوق المال إن المتعاملين في السوق المصرية، وعلى رأسهم المؤسسات المحلية، ما زالوا يرون أن أسعار الأسهم مرتفعة، وتحتاج إلى مزيد من التصحيح النزولي، عقب فترة تخطت العام شهدت خلالها ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة تأثرها باختلالات سعر الصرف.

وأضاف لوكالة أنباء العام العربي (AWP) أن "تصحيح المسار لن يستغرق الكثير، بعد أن شهدت البورصة ارتفاعات سرعان ما انحسرت، ولذلك ستكون هناك تراجعات محدودة، على أن تعاود السوق الصعود الطفيف مرة أخرى، والتفاعل إيجابا مع الأنباء الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط