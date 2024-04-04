"نيكاي" يغلق مرتفعاً بعد انتهاء موجة جني أرباح

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أنهى المؤشر نيكاي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكاي 0.81% عند الإغلاق مسجلا 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى 2% متخطياً 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود نسبته 0.94% مسجلاً 2732.00 نقطة.

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55% ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16% ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07%.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكاي هبوطا نسبته 4.6% عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس/آذار.

وزاد سهم كاو 5.14% بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونغ كونغ إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68% بعد أن قالت شركة التجارة أمس الأربعاء إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعا من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعا نسبته 6.4% في الجلسة السابقة.