اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يغلق مرتفعاً بعد انتهاء موجة جني أرباح

تزامناً مع السنة المالية الجديدة

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أنهى المؤشر نيكاي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكاي 0.81% عند الإغلاق مسجلا 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى 2% متخطياً 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود نسبته 0.94% مسجلاً 2732.00 نقطة.

الجفاف يضرب 4 دول إفريقية.. 3 منها أعلنت حالة الكارثة! أسواق أفريقيا الجفاف يضرب 4 دول إفريقية.. 3 منها أعلنت حالة الكارثة!

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55% ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16% ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07%.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكاي هبوطا نسبته 4.6% عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس/آذار.

وزاد سهم كاو 5.14% بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونغ كونغ إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68% بعد أن قالت شركة التجارة أمس الأربعاء إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعا من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعا نسبته 6.4% في الجلسة السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط