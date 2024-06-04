"زهرة الواحة" توزع 13.5% أرباحاً نقدية عن عام 2023
بإجمالي 30.37 مليون ريال وبواقع 1.35 ريال لكل سهم
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة زهرة الواحة للتجارة في اجتماعها يوم 3 يونيو الجاري على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13.5% عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 30.37 مليون ريال بواقع 1.35ريال لكل سهم.
وتكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
ووافقت الجمعية على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2023م،و رفض المساهمون صرف مبلغ 400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
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