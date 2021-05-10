نفط الكويت: حريق محدود بحقل برقان ولا تأثير على عمليات الإنتاج

أوردت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين نقلا عن بيان من شركة نفط الكويت أن "حريقا محدودا" نشب بحقل برقان التابع لها دون تأثير على عمليات الإنتاج.

‏وقال الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت دائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر إن حريقا محدودا اندلع فجر اليوم الاثنين في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير ولا يوجد أي تأثير على عمليات انتاج النفط.

وأكد العامر في تصريح صحفي أنه بسرعة استجابة الفرق المحلية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ تمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة حيث نقلا إلى مستشفى الأحمدي وهما بحالة مستقرة.

وذكر أن الشركة تعاملت فورا مع الحادث بجميع فرقها المعلبة من إسعاف وإطفاء وعملیات والفرق المساندة الأخرى التابعة للشركة حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما حضرت إلى الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

وأضاف أنه كما هو معمول به في مثل هذه الحالات سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات الملكية بالشركة.