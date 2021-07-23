غازبروم نفط: 30 ألف ب/ي إنتاج حقل سرقلة في كردستان

قالت شركة "غازبروم نفط" الروسية المنتجة للنفط، اليوم الجمعة، إن إنتاج الخام في حقل سرقلة بكردستان العراق وصل إلى نحو 30 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أنها حفرت بئر إنتاج رابعة في أبريل، مما رفع الإنتاج كما سيساعد في الحفاظ على مستوياته.

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تمتلك غازبروم نفط 40% في امتياز كرميان، حيث يقع حقل سرقلة، و80% في امتيازي حلبجة وشكل.

وقالت شركة النفط الروسية إن العام الماضي شهد إنتاج أكثر من 1.2 مليون طن في سرقلة، وذلك من أصل 9.3 مليون برميل.

وأضافت أنها أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل هناك قبل عشر سنوات.