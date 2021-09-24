"شل" تستكمل صفقة بيع أصولها في صحراء مصر الغربية

أعلنت شركتا شل مصر و شل النمسا، اكتمال بيع أصولهما المنتجة والاستكشافية بمنطقة الصحراء الغربية في مصر إلى تحالف مكون من شركات تابعة لشركتي كايرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنيرجي بي أل سي، مقابل نحو 646 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعات أخرى قد تصل إلى 280 مليون دولار في الفترة من 2021 وحتى 2024، وذلك بناءً على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.

تم إعلان البيع في 9 مارس الماضي، في حين أن التاريخ الفعلي للمعاملة هو أول يناير من العام الماضي. ويأتي إتمام الصفقة بعد استلام كافة الموافقات الحكومية واللوائح التنظيمية.

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قال المدير التنفيذي العام للاستكشاف والإنتاج بشركة شل العالمية، وائل صوان، إن "هذه الصفقة تأتي تماشياً مع جهود شل العالمية لتوجيه محفظة أعمالها في مجال الاستكشاف والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر تركيزًا ومرونة وتنافسية، ولتلعب دورًا حيويًا في استراتيجيتنا التي تحمل عنوان ’تعزيز التقدم’".

في مصر، ستمكن هذه الصفقة شركة شل من التركيز على سلسلة القيمة المضافة لمشاريع الاستكشاف في المناطق البحرية في مصر، بما في ذلك امتيازات غرب دلتا النيل، علاوة على عمليات إسالة الغاز التي تتم من خلال الشركة المشتركة للغاز الطبيعي المسال.

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر، خالد قاسم، إن "شل" متواجدة في السوق المصرية منذ 110 أعوام، وما زالت تمثل إحدى شركات الطاقة المتكاملة القليلة التي لها وجود في سلسلة القيمة المتكاملة.

وبإتمام هذه الصفقة، تعيد شل تركيز أعمالها في مصر على وضع البنية التحتية الحالية. فإلى جانب امتيازات الشركة في غرب دلتا النيل (ديب مارين) والشركة المشتركة للغاز الطبيعي المسال، هناك مشروع "هارمتان" العميق وعمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج في الامتيازات السبع الجديدة في دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى نشاط شركة شل في مجال زيوت التشحيم من خلال شركة شل للزيوت مصر.