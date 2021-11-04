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أدنوك الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان عند 82.73 دولار  

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

أدنوك الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان عند 82.73 دولار

من 73.41 دولار في نوفمبر 2021

رويترز

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الخميس، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان في ديسمبر كانون الأول عند 82.73 دولار للبرميل.

وكان سعر البيع في نوفمبر/تشرين الثاني 73.41 دولار للبرميل، أي أعلى بمقدار 9.32 دولار على أساس شهري.

وواصلت أسعار النفط الخام خسائرها اليوم الخميس، لتهبط العقود الآجلة للخام الأميركي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية.

النفط يواصل الهبوط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية طاقة أسعار النفط النفط يواصل الهبوط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل خلال التعاملات منخفضا 88 سنتا أو 1.1 %.

كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية، حيث انخفضت العقود تسليم يناير/كانون الثاني 66 سنتا أو 0.8% إلى 81.33 دولار للبرميل.

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