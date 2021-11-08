الإمارات: عدم كفاية الاستثمارات يمكن أن يرفع أسعار النفط والغاز

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن هناك حاجة للنفط والغاز كسبيل للتحرك أسرع نحو 2050 حيث تتعهد الدول بالتزامات لخفض الانبعاثات إلى الصفر.

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وأشار إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصادر يمكن الاعتماد عليها، وتحمل تكلفتها وبوسع الشركات في الإمارات مساعدة الدول الإفريقية على الاستثمار فيها.

وذكر الوزير أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.

وبين المزروعي أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك+ ذلك.

وتابع: ":إذا استمرينا في تزويد العرض بـ400 ألف برميل فسيكون لدينا زيادة في العرض في الربع الأول من 2022".

وتوقع الوزير الإماراتي أن يتم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي حتى عام 2025.