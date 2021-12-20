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مصادر: الكويت تمدد عقود توريد نفط لشركات تكرير هندية حتى مارس

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منشأة نفط في الكويت
النفط

مصادر: الكويت تمدد عقود توريد نفط لشركات تكرير هندية حتى مارس

بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً

نيودلهي/سنغافورة - رويترز

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أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت مددت عقودا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية ثلاثة أشهر حتى مارس/آذار 2022 بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا.

كانت الكويت قد قلصت هذا العام اتفاقا سنويا لتوريد النفط مع شركات تكرير هندية إلى تسعة أشهر تنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مصادر إن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت مشترين في الهند بأن عقودهم ستمدد حتى مارس/آذار 2022.

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لم توضح المصادر متى ستبدأ المصفاة الكويتية الجديدة العمل. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب للتعقيب.

أظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت نحو 382 ألف برميل يوميا من الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2015.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس،آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنحو 45 %، إلى 253 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

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