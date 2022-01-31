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أسعار النفط ترتفع 1%.. وبرنت قرب 100 دولار للبرميل

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منصة نفط بحرية
منصة نفط
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع 1%.. وبرنت قرب 100 دولار للبرميل

برنت وصل إلى 90.95 دولار للبرميل

طوكيو  - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

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وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

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