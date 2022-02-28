.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النمسا تخطط للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.. وأوروبا تبحث عن بديل

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
طاقة

النمسا تخطط للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.. وأوروبا تبحث عن بديل

إيطاليا تبحث مع الجزائر زيادة إمدادات الغاز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المستشار النمساوي، كارل نيهمر، أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.

وتبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، وتستكشف الفرص من منتجين عالمين كالولايات المتحدة وقطر والجزائر.

وقام وزير الخارجية الإيطالي مع رئيس مجموعة الطاقة إيني، بزيارة للجزائر، لبحث التعاون في مجال الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته رويترز.

"غازبروم" الروسية تؤكد شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا طاقة روسيا و أوكرانيا "غازبروم" الروسية تؤكد شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الغربية جهودها للاستفادة من إمدادات الغاز البديل لتقليل اعتمادها على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وتولد إيطاليا حوالي 40% من احتياجاتها من الكهرباء بالغاز، وتستورد أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الغاز في الغالب من روسيا والجزائر.

واتخذت إيطاليا إجراءات لتعزيز إنتاج الغاز المحلي والتخزين، لتنويع إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن مع شح إمدادات الغاز العالمية وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، هناك القليل لتعويض الكميات الكبيرة من روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يتابع الروس والأوكرانيين في شرم الشيخ أخبار الحرب؟ كيف يتابع الروس والأوكرانيين في شرم الشيخ أخبار الحرب؟
اكتشف المزيد