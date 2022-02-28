النمسا تخطط للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.. وأوروبا تبحث عن بديل

أكد المستشار النمساوي، كارل نيهمر، أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.

وتبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، وتستكشف الفرص من منتجين عالمين كالولايات المتحدة وقطر والجزائر.

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وقام وزير الخارجية الإيطالي مع رئيس مجموعة الطاقة إيني، بزيارة للجزائر، لبحث التعاون في مجال الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الغربية جهودها للاستفادة من إمدادات الغاز البديل لتقليل اعتمادها على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وتولد إيطاليا حوالي 40% من احتياجاتها من الكهرباء بالغاز، وتستورد أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الغاز في الغالب من روسيا والجزائر.

واتخذت إيطاليا إجراءات لتعزيز إنتاج الغاز المحلي والتخزين، لتنويع إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن مع شح إمدادات الغاز العالمية وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، هناك القليل لتعويض الكميات الكبيرة من روسيا.