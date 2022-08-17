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العقود الآجلة الأميركية للغاز تقفز 7% إلى أعلى مستوى في 14 عاماً

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حقل غاز في أميركا
نفط وغاز

العقود الآجلة الأميركية للغاز تقفز 7% إلى أعلى مستوى في 14 عاماً

بدعم من زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز وهبوط في الإنتاج الأميركي

دبي - العربية.نت

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 7% إلى أعلى مستوى في 14 عاما يوم الثلاثاء بدعم من زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز وهبوط في الإنتاج الأميركي.

وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر/أيلول جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 60.1 سنت، أو 6.9%، لتسجل عند التسوية 9.329 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس/آب 2008.

والعقود الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 150% حتى الآن هذا العام، إذ أن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، نقلاً عن رويترز.

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ويجري تداول الغاز حول 66 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند مستوى قياسي يبلغ 57 دولارا في آسيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصًدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022. لكن أيا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.

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