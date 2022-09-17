العراق.. "نفط البصرة" تنفي توقف عمليات التصدير

نفت شركة نفط البصرة، توقف عمليات التصدير فيما أكدت معالجة تسرب للخام.

وقالت الشركة إن "الفرق الفنية والهندسية عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجياً، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".

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وأكدت الشركة أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل منها بالمعدلات الطبيعية المخطط لها، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

كانت مصادر بقطاع النفط العراقي صرحت أمس الجمعة، بأن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل"، الأمر الذي قد يستغرق أكثر من أسبوع.

كما ذكرت أن الميناء يضم أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.