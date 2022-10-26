مخزونات النفط الأميركية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2021.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى 439.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

مادة اعلانية

وانخفض صافي واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وزادت صادرات الخام الأميركية إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.