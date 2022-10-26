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مخزونات الخام الأميركية مناسبة
مخزونات الخام الأميركية
نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021

ارتفعت المخزونات إلى 439.9 مليون برميل

نيويورك - رويترز
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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2021.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى 439.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض صافي واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

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وزادت صادرات الخام الأميركية إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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