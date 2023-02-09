"أدنوك للتوزيع" تربح 2.75 مليار درهم في 2022 بزيادة 22%

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، اليوم الخميس، عن تسجيل أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم خلال العام 2022، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

وشهدت الشركة ارتفاعاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المبيعة خلال 2022 حيث سجلت نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 19% في كميات الوقود التجاري.

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ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء الدولة، وتواصل توسع شبكة محطات الشركة محلياً، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة.

وتتوقع الشركة مواصلة زخم نمو الشركة خلال 2023، وهو العام الذي تهدف فيه الشركة لتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لا تقل عن مليار دولار، وذلك على خلفية التوسع المستمر لشبكة محطاتها وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود.

وفي إطار سياسة توزيع الأرباح المقررة، أوصى مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2022، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده في عام 2023.

ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم). ويعني هذا عائدا ربحيا سنويا للسهم بنسبة 4.6% % لعام 2022 (بناء على سعر السهم البالغ 4.44 درهم كما في 8 فبراير 2023).

وكانت الشركة قد وزعت نصف أرباح عام 2022 في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2023، وفقاً لموافقة المساهمين.