أسعار النفط
"غولدمان ساكس" يستبعد وصول أسعار النفط إلى 100 دولار قبل هذا الموعد
متوقعاً نمو طلب الصين بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام
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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في ديسمبر المقبل، مقارنة مع توقعاته السابقة التي أشارت إلى وصول السعر إلى ذلك المستوى في منتصف 2023.
وخفض البنك متوسط سعر خام برنت هذا العام من 98 دولاراً إلى 92 دولاراً للبرميل.
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كما توقع البنك نمو طلب الصين على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، بعد إعادة تشغيل الاقتصاد مع التخلي عن قيود "كوفيد-19".
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وفي سياق آخر، أشار بنك "غولدمان ساكس" إلى أن النفط الروسي يباع بسعر أعلى بكثير من الأسعار المعروضة، ما يخفف من تأثير العقوبات الغربية على روسيا.
ورأى البنك أن الفجوة بين متوسط السعر الفعلي المدفوع والسعر المعروض بلغت نحو 25 دولارا للبرميل في ديسمبر.
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