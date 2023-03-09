تزايد طلب الهند على الوقود 5% في فبراير
بلغ استهلاك الوقود 18.49 مليون طن
أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية اليوم الخميس أن طلب الهند على الوقود زاد بأكثر من 5% على أساس سنوي في فبراير/شباط، لكنه سجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وبلغ استهلاك الوقود، وهو من المؤشرات على طلب النفط، 18.49 مليون طن.
وزادت مبيعات البنزين 8.9% إلى 2.8 مليون طن. وتقلصت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 0.1% إلى 2.39 مليون طن، وفق رويترز.
وأظهرت بيانات أولية لمبيعات الوقود في الأول من مارس/آذار أن مبيعات زيت الغاز والبنزين ارتفعت في فبراير/شباط مقارنة بيناير/كانون الثاني، ما يشير إلى نمو في النشاط الصناعي.
وقفزت مبيعات القار المستخدم في تمهيد الطرق 21.5% على أساس شهري، فيما انخفض استخدام زيت الوقود بما يزيد قليلا عن 5% في فبراير/شباط بالمقارنة بيناير/كانون الثاني.
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