مسؤول أميركي: البيت الأبيض يركز على أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

قال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط "وليس على البراميل" بعد أن قرر تحالف "أوبك+" إجراء خفض كبير على إنتاجها من الخام.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

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وتابع: "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

قرر تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا يوم الأحد، بعد سبع ساعات من المحادثات، خفض إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل إضافية يوميا.