مسؤول أميركي: البيت الأبيض يركز على أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"
البيت الأبيض: "نركز على الأسعار وليس على البراميل"
قال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط "وليس على البراميل" بعد أن قرر تحالف "أوبك+" إجراء خفض كبير على إنتاجها من الخام.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل (براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".
وتابع: "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".
قرر تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا يوم الأحد، بعد سبع ساعات من المحادثات، خفض إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل إضافية يوميا.
-
نوفاك: روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفطروسيا ستعدل مستوى إنتاجها من النفط الخام إلى 9.828 مليون برميل يوميا طاقة
-
زيادة قوية في النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط بالسعودية خلال مايوسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 58.5 نقطة في شهر مايو اقتصاد
-
أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل بعد خفض إنتاج "أوبك+"خام برنت يتجه صوب 80 دولاراً للبرميل طاقة