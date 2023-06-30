"أدنوك" الإماراتية تمنح "بتروفاك" عقدا بقيمة 700 مليون دولار

قالت "بتروفاك" البريطانية اليوم الجمعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منحت شركة خدمات حقول النفط المدرجة في بورصة لندن عقدا بقيمة 700 مليون دولار للقيام بأعمال في مجمع حبشان.

وفازت شركة "بتروفاك الإمارات" بالعقد الذي يشمل أعمال الهندسة والتوريد وبناء محطة جديدة لضغط الغاز، بحسب "رويترز".

مادة اعلانية

ويقع مجمع حبشان في منطقة الظفرة على بُعد 150 كيلو مترًا من أبوظبي، إذ يوفر 80% من إجمالي احتياجات الغاز اليومية للإمارات، ما يدعم بشكل رئيس مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

من شأن هذا المجمع العملاق في الإمارات أن يحقق الاكتفاء الذاتي من توليد الكهرباء مع قدرة تشغيلية كافية لتوليد كهرباء تكفي لإنارة 160 ألف منزل في المتوسط يوميًا، وفق بيانات سابقة.

كما يقوم المصنع بإعادة تدوير ما يعادل متوسط استهلاك المياه اليومي لـ 1600 أسرة في الإمارات،