مصر تبحث مع "أباتشى" الأميركية استكشاف الغاز في البحر المتوسط

بحث وزير البترول المصري، طارق الملا، مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريستمان ونائب الرئيس التنفيذي للشركة ستيف ريني ونائب الرئيس التنفيذي ومدير أباتشي مصر ديفيد تشي، خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

ووفقا لبيان من وزارة البترول المصرية نفذت الشركة في الفترة الأخيرة برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعي في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج والتي بلغت حالياً مستويات تتعدى 145 ألف برميل يومياً.

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وأكد أن أباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج، ما يمثل حافزا جيدا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية.

وأضاف الملا أنه ناقش مع مسؤولي أباتشي فرص مد أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي، مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال أباتشي في مصر.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية في اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأحد، أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، مكنتها من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.

وأكد "كريستمان" أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، وتعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل.