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وزارة النفط العراقية مناسبة
وزارة النفط العراقية
نفط وغاز

العراق يتفق مبدئيا على استيراد الغاز من تركمانستان

لتلبية احتياجاته من الطاقة

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس إن العراق سيستورد الغاز من تركمانستان وفق اتفاق مبدئي بين الدولتين لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة في البلاد.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، اليوم الخميس، في بيان: "تم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض".

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وأشار إلى أن التوقيع على المذكرة سيكون قبل نهاية العام الجاري، وستتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين" وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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وقال إن هذا الاتفاق يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد إحدى أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم".

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