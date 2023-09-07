9 مليارات دولار أرباحاً سنوية لمؤسسة البترول الكويتية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن القطاع النفطي خطا خطوات واسعة نحو إنجاز استراتيجيته، حيث حقق أرباحا استثنائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار من العام الجاري والتي بلغت 2.6 مليار دينار (نحو 8.75 مليارد دولار).

وأشار إلى أن من إنجازات القطاع النفطي التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يومياً، وهي من أكبر مصافي العالم، وأيضاً التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم بطاقة تبلغ 230 ألف برميل يومياً، وهي أكبر مشروع نفطي مشترك في الخليج، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

مادة اعلانية

وذكر الصباح أن شركة صناعة الكيماويات البترولية كانت وما زالت من الشركات المثلى في إدارة المشاريع والشراكات العالمية، ما أسفر عن تحقيق أرباح مالية بلغت 1.7 مليار دينار خلال السنوات العشر الماضية.