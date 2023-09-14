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عاجل: أوبك: التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية

علقت على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري

دبي - العربية.نت
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أوبك تعلق على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري

التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030

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التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية

الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة

أوبك: الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة

أوبك: خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع

أوبك: التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030

أوبك تؤكد استمرارها بالحوار مع الأطراف كافة في سوق النفط لضمان استقراره.

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