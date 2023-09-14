أوبك تعلق على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري

التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030

مادة اعلانية

التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية

الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة

أوبك: الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة

أوبك: خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع

أوبك: التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030

أوبك تؤكد استمرارها بالحوار مع الأطراف كافة في سوق النفط لضمان استقراره.