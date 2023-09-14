أوبك
عاجل: أوبك: التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية
علقت على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري
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أوبك تعلق على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري
التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030
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التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية
الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة
أوبك: الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة
أوبك: خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع
أوبك: التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030
أوبك تؤكد استمرارها بالحوار مع الأطراف كافة في سوق النفط لضمان استقراره.
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