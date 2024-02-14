وزير: انفجار خط أنابيب الغاز جنوب غربي إيران "عمل تخريبي"

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن عملا تخريبيا يقف وراء الانفجارين اللذين تعرضت لهما شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية التي تربط بين الجنوب والشمال في إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات نفت أيضا تقارير بأن الحادث تسبب في انقطاع الغاز عن منشآت صناعية وإدارية في بعض الأقاليم.

وقال أوجي للتلفزيون الرسمي: "وقع هذا العمل التخريبي الإرهابي الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء (0930 مساء بتوقيت غرينتش) في شبكة خطوط نقل الغاز الوطنية في موقعين بالبلاد"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأضاف: "توقعنا حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية مع حلول ذكرى الثورة الإيرانية (في 11 فبراير) وسرعان ما أجرينا تغييرات في شبكة نقل (الغاز) لمواجهة هدف العدو المتمثل في إحداث انقطاعات للغاز عن الإقاليم الكبرى".

وأشار الوزير إلى أن القرى القريبة من خط الأنابيب المتضرر هي الوحيدة التي تعاني من انقطاع الغاز، الذي سيتم إصلاحه في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إجراءات قطع الغاز مؤقتا كان مخططا لها مسبقا لإجراء عمليات صيانة.

وأشار أوجي إلى حادث مماثل وقع في 11 فبراير شباط 2011، والذي قال إنه كان عملا تخريبيا أدى إلى انقطاع مؤقت للغاز في أربع مناطق مختلفة.

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وفي حين أن مثل هذه الهجمات نادرة في إيران، أعلن مسلحون انفصاليون عرب في إيران في عام 2017 أنهم فجروا خطي أنابيب للنفط في هجمات منسقة بإقليم خوزستان غرب البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعدمت إيران خمسة اتهمتهم بأنهم مخربون ولهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في حرب خفية مستمرة منذ عقود شهدت اتهام طهران لإسرائيل بشن هجمات على برامجها النووية والصاروخية، وهي اتهامات لم تؤكدها أو تنفها إسرائيل أبدا.

انقطاع الغاز

ورغم ذلك، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن إمدادات الغاز ستتوقف عن المنشآت الصناعية والإدارية اليوم الأربعاء في عدة أقاليم في أنحاء البلاد.

وعقب سماع دوي انفجارات في محافظتي "فارس" و"جهارمحال وبختياري"، وصف مدير مركز مراقبة شبكة الغاز الإيراني، سعيد عقلي هذه الانفجارات بـ"التخريبية".

وأكد عقلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الأربعاء 14 فبراير، أن الانفجارات لم تتسبب في وقوع أي إصابات.



وقال عقلي إنه في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم، "وقعت أعمال تخريبية في عدة أماكن تمر فيها أنابيب الغاز في البلاد".

وأضاف أن الانفجارات وقعت في بروجن بمحافظة "جهارمحال وبختياري" جنوب غربي إيران وصفاشهر في محافظة "فارس" جنوب إيران.

وفي الدقائق الأولى من صباح الأربعاء، تداولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بروجن وأيضاً في منطقة خُرَمبيد في صفاشهر بمحافظة فارس.

وحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية هرع الأهالي في مدن بروجن وبُلداجي وغَندُمان، ذعرا إلى الشوارع بعد سماعهم دوي الانفجارات.

لكن بعد ساعات قليلة، طلب حاكم بروجن فتاح كرمي، من الأهالي العودة إلى منازلهم، مؤكدا "السيطرة على الحريق" الناجم عن الانفجار.

وبحسب رئيس إطفاء بروجن، وقع الانفجار في خط أنابيب الغاز الوطني في وادي حلوائي بالقرب من بروجن.

وفي الوقت نفسه، أعلن إسماعيل غزل سفلى، مساعد محافظ فارس للشؤون الأمنية والسياسية، أن الانفجار الذي وقع في خط الغاز بمدينة خُرَمبيد، لم يخلف أضرارا أو ضحايا.

وأعلن إسماعيل غزل سفلى، أن الانفجار وقع في الساعة 1:35 صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي بالقرب من المنطقة المعروفة باسم تَنغبَخش في قادر آباد التابعة لمدينة خُرَمبيد، وقال إن التحقيقات الأولية تظهر أن هذا الحادث كان "عملا تخريبيا".

وأشارت التقارير الأولية إلى انقطاع الغاز عن عدة مدن وقرى، كما تم قطع خطوط الاتصالات حول مواقع الانفجار.

وثم تقارير عن انقطاع الغاز عن الدوائر الحكومية في محافظتي لورستان غربي إيران وزنجان شمال غربي إيران.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.