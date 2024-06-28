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تركيا ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 38% للمنازل

أكدت أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30%

أنقرة - رويترز
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أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38% اعتبارا من الأول من يوليو/حزيران.

وقالت في بيان لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30% فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38%.

يذكر أن وزير المالية التركي محمد شيمشك، قال إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

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وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40% أو يزيد قليلا على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15% قبل أن يتراجع إلى أقل من 10%".

وأضاف "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو/أيار، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.

وقال شيمشك "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6% العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".

وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.

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