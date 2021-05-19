شركة عقارات في دبي تبدأ قبول هذه العملة لشراء وحداتها السكنية

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، في بيان اليوم الأربعاء، أنها بدأت قبول التعامل بعملة دوج كوين المشفرة كإحدى خيارات الدفع لمشروعها السكني القادم في قرية جميرا الدائرية بدبي.

ارتفعت في الآونة الأخيرة عملة دوج كوين في سوق العملات الرقمية العالمية- والتي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 2.51 تريليون دولار، بعد اكتسابها زخماً وإقبالاً شديداً من كبار رجال الأعمال في العالم، يتصدرهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي، لشركة تيسلا موتورز ومؤسس شركة سبيس إكس لخدمات النقل الفضائي.

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بالنسبة لإجراء المدفوعات من خلال عملة دوج كوين، قالت شركة سمانا للتطوير العقاري، إنها ستستخدم منصة بينانس لتداول العملات المشفرة الكائن مقرها في جزر كايمان، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في العالم، ويبلغ حجم تداول منصة بينانس 2 مليار يوميًا في المتوسط، وتجري معاملات يبلغ عددها 1.4 مليون معاملة في الثانية.

وأضافت الشركة أن تلك الخطوة تتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية مع سمانا والانفتاح وتحفيز دخول المستثمرين الدوليين الجدد إلى دبي، ويعد استخدام العملة المشفرة في المعاملات العقارية أحدث مبادرة تعمل على جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع العقارات في إمارة دبي.

شهدت عملة دوج كوين، وهي إحدى العملات المتداولة عبر الإنترنت، أعلى مركز عملات من حيث القيمة في العالم، وبلغ سعر كل رمز - 0.54 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط تخبط سوق العملات المشفرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت قيمة دوج كوين بأكثر من 26000% منذ بداية العام وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 64 مليار دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب، وتحظى هذه العملة بمجتمع كبير على رديت "Reddit" ومتابعة على موقع التواصل تويتر ""Twitter.

وقالت شركة سمانا للتطوير العقاري، إنها من باب تشجيع المشترين، عرضت خصما بنسبة 5% للمستثمرين الذين سيستخدمون عملة دوج كوين في مشروع سمانا القادم الذي سيُجرى إطلاقه في يونيو أو يوليو 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، عمران فاروق: "لقد غيرت التكنولوجيا الرقمية والتحول السريع في العمل جراء وكوفيد – 19 العالم أجمع، ولكن تظل سمانا للتطوير العقاري متحلية باليقظة من التغييرات والتكيف معها دون أي تباطؤ، تساعد مبادرتنا المبتكرة في سوق العقارات بإمارة دبي على دفع عجلة النمو وخلق قيمة أفضل للمستثمرين، فهذا النهج هو سبب حصولنا على تصنيف أفضل بائع في منطقة أرجان".

تشمل الشركات الدولية التي تستخدم عملة دوج كوين حاليًا شركة دالاس مافيريكس ""Dallas Mavericks الخاصة بالرابطة الوطنية لكرة السلة والكائن مقرها في الولايات المتحدة، وشركة طيران البلطيق في لاتفيا، وشركة ايزي دي ان اس EasyDNS"" الكندية، وشركة المنتجعات الفاخرة الأمريكية كسلر كوليكشن "Kessler Collection"، والعديد من الشركات الأخرى.